Paula Roman Berrospe Agencia Reforma

MONTERREY, NL: Al ser el producto agrícola número uno que EU exporta a México, garantizar el libre acceso del maíz amarillo estadounidense al mercado mexicano, así como evitar que nuevas reglas antitransgénicos frenen su importación, podría ser clave en la cuarta ronda de negociaciones del T-MEC, previó el observatorio político Wilson Center.

Si bien a México le conviene seguir adquiriendo el grano de EU sin aranceles, por la alta demanda del sector pecuario, el Congreso mexicano aún tiene pendiente emitir leyes secundarias a la reforma constitucional del 2025 sobre el maíz transgénico, lo que en el futuro podría arriesgar esas importaciones, de acuerdo con los especialistas del Wilson Center.

Por ello, pronosticaron, en el encuentro previsto para finales de este mes, EU pedirá ratificar partes del Tratado fundamentales para el flujo comercial de granos, especialmente el segundo capítulo, sobre el acceso a los mercados; el tercero, sobre la agricultura, y el noveno, sobre medidas fitosanitarias.

Y es que, agregaron, esos capítulos fueron los que en el 2024 evitaron que el maíz transgénico de EU fuera prohibido en México, ya que el panel del T-MEC determinó que estaban siendo violados con la restricción y si se ratifican durante la ronda cualquier nueva regla del Gobierno mexicano tendría que cumplirlos.

«Es probable que la ronda incluya temas agrícolas y que haya interés de ambas partes en mantener el statu quo, el cual permite a EU continuar exportando maíz amarillo principalmente para alimento animal a México. Dada la integración de ambos países, llegar a un acuerdo en el marco del T-MEC es importante», apuntó el Wilson Center.

«Hubo un cambio en la Constitución mexicana que es relevante para la revisión del T-MEC. El uso del maíz transgénico será evaluado para asegurarse de que no amenace la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural. El Congreso tenía 180 días para respaldar el decreto; no se ha promulgado ninguna legislación de seguimiento», añadió.

Aparte, la Asociación Internacional de Profesionales de Cumplimiento (ICPA, por sus siglas en inglés) -que agrupa a expertos en cumplimiento aduanero-, señaló que aún hace falta un pacto entre México y EU en el que el primero se comprometa a formalizar la eliminación de restricciones a la importación de maíz transgénico.

«México ha continuado enfatizando la protección del maíz nativo y la soberanía alimentaria incluso después del fallo adverso (del panel del T-MEC, que tumbó en diciembre del 2024 un decreto de prohibición a las importaciones de maíz transgénico)», indicó el ICPA.

Además de la urgencia de EU por ratificar el acceso de su maíz, productores estadounidenses reportan que la exportación de todo tipo de granos a México por tren padece retrasos graves debido a inspecciones excesivas, situación que organizaciones como la Asociación Americana de la Soya piden abordar en las negociaciones del Tratado.