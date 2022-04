La Procuraduría Federal del Consumidor-Aguascalientes instalará un módulo en la feria, mismo que operará en el Pabellón Turístico Artesanal de la Secretaría de Turismo como oficina alterna, para llevar acciones de asesoría y vigilancia para tener una mejor movilidad, en caso de ser necesaria una conciliación inmediata entre proveedores y consumidores.

Así, cumplirá con su objetivo de estar cerca de los consumidores y asistirlos en los casos en que se vulneren sus derechos, por lo que se dará atención a través de vía telefónica y módulos de atención, así como a través de las brigadas itinerantes que operarán en perímetro ferial.

Del mismo modo se estará vigilando el comportamiento comercial a través de las distintas brigadas itinerantes, en el sentido de que los proveedores no condicionen la venta de productos o servicios, se proporcione una correcta información al consumidor y que no se hagan actos de discriminación, además de que no se condicione el pago de la propina a los meseros.

Algunos de los derechos del consumidor son:

• Recibir información clara, veraz y comprobable de productos, bienes y servicios.

• Recibir comprobante o ticket desglosado al momento de la compra o consumo.

• No condicionar el acceso o prestar un servicio, exigiendo un consumo mínimo.

• Los proveedores no pueden seleccionar clientela o reservarse el derecho de admisión.

• La propina es voluntaria y no debe incluirse ni sugerirse en la cuenta.

• Los proveedores o prestadores de servicio, sólo deben cobrar el importe exacto de acuerdo a los precios exhibidos y especificar con claridad las formas de pago.

• Respetar las promociones y ofertas que anuncien y poner a la vista la lista de precios.Reportes a los números 4499162969 y 4499309351, donde se dará asesoría personalizada y continuidad a las quejas o denuncias que se presenten.

