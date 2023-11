Irá Valeria por el tercer lugar

La selección mexicana de tenis femenil sub-12, donde participa Valeria Cabral Zamora, no pudo vencer a Perú en las semifinales del torneo Cosat 2023, el cual se celebra en Santa Cruz, Bolivia.

A lo largo de esta semana la tenista de Aguascalientes, Valeria Cabral Zamora, ha participado en el torneo Cosat 2023 en Bolivia, siendo una gran noticia para el deporte local por poner en alto el nombre de nuestro estado en una competencia de talla internacional. En la fase de grupos el equipo mexicano comenzó con el pie derecho al vencer a las locales de Bolivia 3-0, pero en el segundo encuentro las brasileñas fueron superiores a las mexicanas y ganaron la serie con un marcador similar de 3-0.

Sin embargo, en su tercera serie, las tenistas aztecas superaron de buena manera a Argentina con un marcador de 3-0, por lo que el equipo mexicano clasificó a la ronda de semifinales como segundo lugar de su grupo.

Las semifinales se disputaron este viernes en Santa Cruz. Bolivia y las rivales de México fueron las representantes de Perú, quienes avanzaron como primeras de su grupo por encima de Colombia, República Dominicana y Ecuador.

En el primer partido, la peruana Raffaella González superó a la mexicana Marissa Ríos, pero en el segundo encuentro Miranda Fernández empató la serie tras vencer a Abril Tume. No obstante, en el duelo de dobles, las mexicanas Miranda Fernández y Valeria Cabral, no pudieron superar a Raffaella González y a Rafaela Gómez, por lo que Perú avanzó a la final al ganar 2-1.

En la otra llave, la selección de Brasil derrotó 3-0 a Colombia, así que este sábado las selecciones de Brasil y Perú pelearán por el primer lugar, mientras que las mexicanas y colombianas harán lo propio para regresar a casa con la medalla de bronce.