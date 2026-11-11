Irá Tyler a juicio por caso de abuso a menor

CDMX.- El juicio contra Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, por presunta agresión sexual a una menor fue reprogramado para el 3 de mayo de 2027, según informó Rolling Stone.

El juez Lawrence Riff será el quinto magistrado encargado del proceso, iniciado tras una demanda presentada en 2022 por Julia Misley, anteriormente conocida como Julia Holcomb.

La denunciante sostiene que Tyler aprovechó su fama para manipularla cuando tenía 16 años, en 1973, y obtener su tutela legal mediante un acuerdo con sus padres. También asegura que sufrió agresiones sexuales durante tres años.

Los abogados del cantante argumentan que mantuvieron una relación consentida y que no se infringieron las leyes sobre edad de consentimiento vigentes entonces.

El caso sufrió modificaciones después de que la jueza Patricia Young se apartara del proceso en septiembre, tras revelar información a otro magistrado.

Previamente, Young había desestimado varias acusaciones por prescripción, relacionadas con hechos ocurridos en Massachusetts, Washington y Oregón.

Sin embargo, permitió continuar la demanda por un presunto encuentro sexual ocurrido en California, donde una legislación específica permite revisar este tipo de casos.

Riff señaló que podría anular decisiones anteriores para garantizar la transparencia del procedimiento judicial y evitar cuestionamientos sobre su imparcialidad durante el juicio.