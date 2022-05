CDMX.- Shakira está a un paso de enfrentar un juicio en España por fraude fiscal de 14.5 millones de euros (15.5 millones de dólares).

Según el diario español El País, la Audiencia de Barcelona rechazó la petición de la cantante colombiana para evitar el juicio debido a no declarar sus ingresos frente a Hacienda Pública de España, supuestamente por no residir en el país europeo.

Aunque la posibilidad de un pacto con la Fiscalía permanece abierta, la intérprete de «¿Dónde Están los Ladrones?» no ha logrado de evitar el banquillo de los acusados y archivar su caso.

Tras la resolución, la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona tendrá que presentar el escrito de acusación, en el que se detallarán las penas de cárcel que previsiblemente solicitará para Shakira por tres delitos de fraude fiscal.

A través de un comunicado, la defensa de la artista informó que seguirá pugnando por la inocencia de la cantante a través de la presentación de argumentos jurídicos, pruebas e informes periciales, destacando que la conducta de su clienta en materia tributaria ha sido «intachable».

La posibilidad de que la artista y el ministerio público alcancen algún tipo de acuerdo sigue abierta, pero la defensa de la estrella se mantiene firme en su posición de que no ha cometido ningún delito y en que dará la batalla en los tribunales. (Staff/Agencia Reforma)

¡Participa con tu opinión!