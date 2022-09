De manera tajante, el gobernador Martín Orozco Sandoval estableció que el Partido Acción Nacional debe ir sin acompañantes a la elección de 2024 y desde ahora trabajar para generar una marca que asegure el triunfo. La alianza con el PRI y el PRD está prácticamente cancelada, “ya no tiene futuro”, por lo que el PAN tiene que buscar a la sociedad con una identidad propia y reconocer que es “el partido de la oposición”.

Para concretar este proyecto, tiene varios militantes que pueden ganar la presidencia de la República, como los gobernadores de Querétaro (Mauricio Kuri), Yucatán (Mauricio Vila) y Chihuahua (Maru Campos), entre otros. “Veremos quién presenta un proyecto de todos, no de equipito, no estamos en condiciones de despreciar a nadie, pero en este momento es claro que deberíamos ir solos con toda la intención de ganar”.

En la entrevista que concedió a Francisco Ortiz del periódico Reforma y que se publicó el pasado 14 de febrero, Orozco Sandoval subrayó que lo vivido en las últimas semanas, donde el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, más conocido como “Alito”, ha hecho cera y pabilo de los acuerdos pactados, lo único que queda es trabajar por un proyecto donde Acción Nacional vaya como única fuerza. En este sentido, razonó que PAN y PRD entienden que la alianza “no tiene futuro”, máxime como se han dado las cosas “y el mal sabor de boca que nos deja a los panistas, no sé que está haciendo ahí mi dirigente. Difiero de la conducta de mi partido con Marko Cortés, pero en esta alianza lo chamaquearon, me duele más que Alito Moreno le haga esas cosas. Después de estas ofensas es hora de reconstruir al interior y salir más fuertes al exterior, y decir éste es el PAN, buscar a la sociedad con identidad propia, porque somos el partido de la oposición”.

Hizo hincapié que “muchos piensan eso, pero poco lo dicen. Conocemos los tiempos y las reglas al interior del partido. Hubo una intención de quitar a Alito y que dijo: ‘no’. Si el dirigente del PAN no ha dado resultados ¿se va a ir?”.

Al preguntarle cómo describe a la oposición, MOS fue directo: “Una que cree que con la suma de votos puede ganar al otro, pero la sociedad no está esperando suma de votos, sino una propuesta de gobierno que le dé seguridad, mejor calidad en educación, salud, vivienda y campo, en todo aquello que se ha abandonado y que combine programas sociales con otras políticas públicas”.

En lo que se refiere a la labor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el gobernante reconoció que durante su administración recibió el apoyo necesario, sin embargo, no cree que la presencia del Ejército en las calles sea la solución a la inseguridad que se vive en el país. El caso de Aguascalientes es digno de mención, ya que al ser un territorio pequeño permite blindar de inmediato los límites en caso de un problema que surja en Zacatecas o Jalisco, por lo que la suma de esfuerzos entre el Ejército y las corporaciones policíacas locales ha dado buenos resultados en la vigilancia y el aseguramiento de narcotraficantes de distinta calaña.

En esta entidad “el Ejército siempre ha estado en momentos difíciles para complementar acciones y mantener al Estado como una burbuja abrazada por estados conflictivos”. Respecto a la Guardia Nacional dijo tener sus reservas: “No veo una estrategia federal de seguridad y se está posicionando que la idea de afrontar la delincuencia organizada y el narcotráfico son responsabilidad de los gobernadores, y no es así, pues constitucionalmente es responsabilidad del gobierno federal, coadyuvando los estados y lo hemos hecho”.

Sobre el particular, el titular del Poder Ejecutivo estatal dijo que el propuesta del PRI de ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 –esto es, cuatro años más de lo previsto en 2019– ya fue aprobada el pasado jueves en la Cámara de Diputados, por lo que falta que haga lo propio el Senado. Asimismo, destacó que el planteamiento podría ser positivo dada la falta de una estrategia federal para combatir y erradicar los cárteles y el crimen organizado y lo que la sociedad reclama es que “nos ayudemos del Ejército, queremos paz porque de ahí se deriva inversión, empleo y mejor calidad de vida”, por lo que reflexionó lo importante que es su presencia y colaboración, y es lo que la gente pide.

LUADATORIO MENSAJE

Los aguascalentenses deben sentirse orgullosos de tener un gobierno municipal “sobresaliente, solidario, saludable, sostenible y seguro”, dijo el alcalde Leonardo Montañez al rendir su primer informe, comprometiéndose a seguir trabajando intensamente con “honestidad y visión” para que cada habitante haga propio este esfuerzo.

Durante el recorrido que hizo de los primeros doce meses que ha estado al frente de la Comuna, el edil señaló que su deber es conducir al municipio “hacia nuevas condiciones de desarrollo y progreso”, impulsando a su equipo para vencer retos y superar desafíos “en una ciudad creciente y pujante hacia mejores condiciones de vida”.

En seguida, narró lo que se ha hecho en materia de seguridad, al dotar a la corporación de más equipamiento y próximamente se ampliará la base de elementos que permitirá atender en mejores condiciones las demandas de la sociedad en materia de vigilancia y aprehensión de presuntos agraviadores.

En lo que se refiere al servicio comunitario, “se ha contado con la participación de 5 mil infractores que han conmutado sus multas a cambio de trabajo y han creado en ellos un nuevo concepto de participación ciudadana”.

Respecto al programa “Aguascalientes solidario”, hay avance con la entrega de 500 pulseras rosas en apoyo a las mujeres, se reforzó el programa agentes rosas, se ofrecieron becas de titulación y apoyos a jóvenes para que estudien en el extranjero, se gestionaron auxilios para vivienda y se creó el Instituto Municipal Aguascalientes de Salud Mental. En el rubro de “Aguascalientes sostenible”, Montañez mencionó la rehabilitación de pozos, la alianza con el Banco Mundial y Banobras “para la mejora del modelo de distribución de agua potable, el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y la adquisición de nuevos equipos para servicios públicos”, así como labores de reforestación.

En cuanto al apartado económico, dijo que se apoyó a emprendedores, hubo 200 bolsas de trabajo, se incrementó en 11% los servicios en línea y de manera presencial se llevaron 333 mil 001 trámites en el Centro de Atención Municipal (CAM).

Lo que Leonardo Montañez omitió fue pedir perdón a los miles de habitantes de las colonias que sufren de falta de agua en sus hogares por días y hasta por semanas, debido a la negligencia del Veolia y CCAPAMA de atender con celeridad las roturas de las tuberías de agua potable que se registra en varios lugares de la ciudad, por lo que se desperdician miles de litros del vital elemento. El quebradizo programa de vigilancia policíaca, cuyos recorridos de las patrullas, salvo la zona centro de la ciudad, en el resto del municipio son esporádicos, además de que en las recurrentes peleas campales siempre llegan tarde las patrullas. Para el presidente municipal son cuestiones que carecen de importancia como para haberlos incluido en su mensaje, como tampoco los programados apagones que hay en varios lugares y lo que costó el reciente viaje a Chicago que se integró de numerosa comitiva.

ABRAZO SOLIDARIO

Resulta difícil expresar unas palabras de consuelo a quien ha perdido a un ser tan cercano como es el padre, ya que sólo quien pasa por este trance sabe lo que se siente. La gobernadora electa María Teresa Jiménez Esquivel vive momentos de tristeza y de un dolor inmenso y al mismo tiempo de confianza en que el Creador sabrá premiar las obras que don Ramón Jiménez Peñaloza realizó a lo largo de su vida, principalmente en la última etapa en que estuvo al frente del DIF Municipal, en que se caracterizó por su entrega hacia las personas más necesitadas y con alguna discapacidad, al mismo tiempo, atendió a los adultos mayores, a niños y adolescentes que en muchos casos recibieron cuidado personalizado para sacarlos adelante cuando parecían perdidos en el mundo de la droga y el alcoholismo, también creó el programa “Atendiendo con el corazón” durante la pandemia. Se involucró de manera directa en la entrega de medicamentos, visitas domiciliarias cuando los enfermos no podían acudir a la cita médica o sus tratamientos. En el recuento que se hizo del tiempo que dirigió el DIF capitalino, destacan los 2 mil 481 apoyos en leche, pañales, aparatos ortopédicos, despensas y 246 sillas de ruedas, autorizó 19 mil terapias de rehabilitación que se proporcionó en la Unidad de Salud Integral e Investigación, la Unidad de Rehabilitación de Jaltomate y el Centro de de Rehabilitación para el Adulto Mayor, dejando constancia que todo el que se acercó a él recibía una respuesta, por lo general positiva. Éste es el ejemplo que le deja a su hija, que durante los cinco años que dirija lo destinos del Estado actúe de manera generosa, directa y siempre atenta a encontrar una solución a los asuntos que le planteen los gobernados.

GRACIAS ENRIQUE

Es indudable que el secretario general de gobierno, Enrique Morán Faz, se mostró sumamente generoso con más de 300 mil aguascalentenses que utilizan el transporte urbano de dos a cuatro veces diarias, lo mismo que el taxi y las combis, al lograr que el aumento a las tarifas fuera para darle “certidumbre, continuidad y sustentabilidad al servicio”.

En ningún momento mencionó a los usuarios, ya que éstos están para aceptar lo que el supremo gobierno dispone.

El “tarifazo”, como fue calificado el albazo de la administración estatal a unas semanas de concluir el sexenio, fue en extremo magnánimo al asegurar que se tomó en cuenta que “no se les aprobó todo lo que los prestadores del servicio querían”, lo que bien merece que su nombre aparezca en una de la principales avenidas de la ciudad, ya que gracias a ello hoy el pueblo únicamente paga lo que en justicia le corresponde a los urbaneros, taxista y combistas.

Es pregunta obligada ¿Por qué desde hace meses la dirección de movilidad actuó de manera sigilosa, para concluir que era necesario el aumento? ¿Hubo temor a que la sociedad presentara un estudio que demostraba que con la entonces tarifa vigente había suficientes ganancias?

Según Morán Faz se autorizó el alza “porque el servicio de transporte público cuesta”, además, según dijo, la opinión ciudadana ha mejorado sobre las diferentes modalidades de traslado y por ello se autorizó el incremento, y, como remate, Morán casi pidió un voto popular de agradecimiento al asegurar que en Aguascalientes se ofrece el servicio “más económico del país”.

En todo este merequetengue, casi ninguno de los opinantes tuvo una sola palabra de aliento a los ciudadanos, al enfilar sus palabras a los prestadores del servicio, al encontrar una justificación al porrazo económico. En la Cámara de Comercio, que supondría debiera ser fraterno con sus trabajadores, ya que la mayoría utilizan los urbanos, consideró que “está justificado, por los incrementos de los combustibles”, al mismo tiempo descartó que el alza “impacte negativamente en el dinamismo comercial”, esto es que lo importante para su dirigente Miguel Ángel Breceda es que los dueños de las unidades tengan un mayor ingreso y sobre todo que el público tenga presente que “no se trata de una medida arbitraria”, porque se encuentra soportada por los gastos que son muy elevados.

La única que no estuvo de acuerdo fue la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias (MEMAC), Érika Muñoz Vidrio, al establecer que los trabajadores no cuentan con el recurso suficiente para hacer frente al incremento, aun cuando en fecha reciente se dio un aumento al salario mínimo, por lo que parte de éste se irá en pagar la tarifa vigente a partir del día 15 de este mes. Lo que ha venido haciendo esta agrupación es entregar una aportación especial para transporte, pero “será imposible soportar todos los costos inflacionarios que implica para ellos”. Asimismo, no concuerda con que hay una mejora sustancial en los urbanos, ya que de acuerdo con los comentarios que hacen los empleados “las mejoras son lentas y todavía falta mucho por hacer” y sobretodo que los autobuses lleguen hasta las plantas industriales para que los obreros dejen de pagar taxi.

CUENTAS CLARAS

Decían que el general Francisco Villa tenía muy cercano decirle a sus muchachitos “cuentas claras, chocolate espeso”, exigiéndoles de esta manera que le dijeran la verdad de los hechos y así no tendrían problemas en caso de que ocultaran algo.

Guardando las debidas proporciones, el secretario de Finanzas del Gobierno Estatal, Carlos de Jesús Magallanes García, señaló que por segundo trimestre consecutivo Aguascalientes obtuvo la máxima puntuación de 100 posibles en el Índice de Calidad de la Información (ICI) que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cumplir oportunamente la entrega de indicadores sobe destino y uso de recursos federales en este período del año.

Apuntó que con este primer lugar nacional de rendición de cuenta federales, el gobierno que encabeza Martín Orozco refrenda el compromiso hasta el último día con el futuro de Aguascalientes, al mantener las finanzas estatales sólidas, mediante un manejo responsable y ordenado de los recursos públicos, lo que es resultado de un criterio que aplica trimestralmente la SHCP “y es un reconocimiento consecutivo a las acciones de disciplina fiscal, así como de registros adecuados de información para garantizar un mejor control de los recursos que maneja la entidad”.

Es importante destacar, sostuvo Magallanes García, que mediante la entrega puntual de reportes financieros, la Secretaría de Hacienda evalúa el grado de eficiencia de la información sobre el uso y destino de financiamiento federal, registros que se hacen en materia de gestión de proyectos, consistencia de recursos transferidos y otros indicadores que se capturan.