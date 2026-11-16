Las principales organizaciones empresariales emitieron este lunes un pronunciamiento conjunto por la competitividad y la defensa de las fuentes de empleo en Aguascalientes para rechazar el incremento del 20% al Impuesto Sobre Nóminas (ISN), contemplado en el Paquete Económico 2027.

El posicionamiento reúne al Grupo de Industriales de Aguascalientes (GIA), el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), el Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes (CEEA), el Clúster Industrial de Aguascalientes (CLIA) y el Grupo Industrial MAEN, junto con cámaras y asociaciones como Canaco, Canacintra, Canacar, el Consejo Agroalimentario de Aguascalientes, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Coparmex y otros organismos profesionales y productivos.

El incremento de la tasa de ISN de 2.5 a 3% elevaría los costos laborales, afectaría la competitividad del estado y pondría en riesgo las fuentes de empleo formal, señala el empresariado.

El posicionamiento plantea que antes de incrementar las cargas fiscales a las empresas debe fortalecerse la eficiencia del gasto público y ampliarse la base de contribuyentes y propone el diálogo con las autoridades estatales y legislativas para encontrar alternativas que permitan fortalecer las finanzas públicas sin elevar los costos de contratación ni comprometer la actividad económica de la entidad.

Sostuvieron que la tasa vigente del ISN representa una ventaja competitiva para atraer inversiones y generar empleos, por lo que homologarla con la de otras entidades podría debilitar ese atractivo.

Advirtieron que el sector productivo enfrenta un escenario de bajo crecimiento económico, mayores costos operativos e incertidumbre internacional por la revisión del T-MEC y los cambios en las cadenas de suministro.

A estas condiciones añadieron la reducción de la jornada laboral de 48 a 46 horas prevista para 2027, los incrementos en las cuotas de seguridad social y los ajustes salariales.