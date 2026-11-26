El Consejo Directivo de Coparmex Aguascalientes hizo un nuevo llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado para mantener la tasa vigente del Impuesto sobre Nóminas (ISN), al considerar que un incremento del 20% representaría un riesgo para la competitividad de la entidad y la conservación de empleos formales.

En un posicionamiento, el organismo empresarial señaló que actualmente no existen condiciones económicas para aumentar la carga fiscal, debido al complejo entorno que enfrenta el sector productivo, la reducción del número de empleadores formales y las crecientes obligaciones laborales, entre ellas los incrementos al salario mínimo y la próxima reducción de la jornada laboral.

Coparmex sostuvo que mantener la tasa más baja del ISN a nivel nacional representa una ventaja competitiva para Aguascalientes, por lo que modificarla podría desincentivar la inversión y limitar la generación de nuevas fuentes de empleo.

El organismo también argumentó que el incremento sostenido del salario mínimo ha contribuido a elevar la recaudación del impuesto sin necesidad de modificar su tasa, por lo que consideró que existen alternativas para fortalecer las finanzas públicas.

Entre ellas, planteó impulsar el crecimiento económico, ampliar la base de contribuyentes y mejorar la eficiencia en el ejercicio del gasto público antes de incrementar la carga fiscal de quienes generan empleo.

Finalmente, reiteró su llamado a las autoridades estatales para establecer acuerdos que permitan fortalecer las finanzas públicas sin comprometer la inversión, la competitividad ni las fuentes de empleo en Aguascalientes.