Laura Elena Rivera Manzanares El Heraldo

Empresarios locales avalaron la determinación del Gobierno Estatal para posponer la realización de nueva cuenta, de la Feria Nacional de San Marcos, ante las condiciones sanitarias que ponen en riesgo a la población frente al virus SARS-CoV-2; a la vez, piden mano firme contra aquellos que no cumplen con los decretos y ya no sólo sean amonestaciones, sino sanciones ejemplares.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, resaltó que el tema de la FNSM era ya esperado y en los principales giros que participan en esta ya se tenía prácticamente por descontada, “es algo que se veía venir, se tenía que hacer, por el alza en los contagios y la ocupación hospitalaria”.

Representantes de la iniciativa privada estuvieron en la reunión de seguimiento de la pandemia en la entidad y fue uno de los temas tratados, dejando en evidencia que después de las actividades decembrinas, hubo aumento en la movilidad ciudadana y esto es el reflejo de lo que ahora se tiene; aunque quedó claro que si bien no será en abril la verbena, podría darse en otra fecha, siempre y cuando las condiciones sean distintas a las actuales.

La protección es responsabilidad de todos: Canirac

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, Claudio Innes Peniche, resaltó que a diferencia de otros giros, las empresas afiliadas siempre han cumplido al pie de la letra las indicaciones y “exigimos a las autoridades que hagan lo conducente para que otros giros igualmente cumplan”.

De nada sirve el esfuerzo del restaurantero y las pérdidas que han tenido desde el año pasado, si otros sectores deciden no amarrarse, “y es que no se trata sólo de los antros donde no se respetan los aforos, sino también hay problemas en tianguis y mercados donde no hay medidas básicas del protocolo sanitario; lo mismo que el transporte público. Son muchos los que no han trabajado parejo y sí nos perjudica porque los esfuerzos y sacrificios se vuelven inútiles”.

Sensata, la cancelación de la FNSM: Canaco

En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Humberto Martínez Guerra, consideró que se tomó una medida sensata al posponer la Feria Nacional de San Marcos, y al menos al comercio le dará para implementar otras estrategias que permitan mantener a flote su economía y la del estado; “será costosa la nueva cancelación, pero se ha tomado con responsabilidad, pues se trata de proteger la salud de la ciudadanía en general”.

El presidente estatal de Canaco Servytur, Humberto Martínez Guerra, coincidió en el hecho que es primordial la protección de feriantes y si bien esta determinación es dolorosa, es también la oportunidad para que el comercio establecido de la entidad incorpore estrategias innovadoras para mantener la economía del estado en marcha.