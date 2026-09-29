Frente a la alta demanda de familias que quieren reencontrarse con sus parientes en Estados Unidos, el Gobierno del Estado amplió el presupuesto en 1.5 millones de pesos para el Instituto Aguascalentense para las Personas Migrantes para sostener las operaciones del programa “Reencontrando Corazones” en la recta final de 2026.

La directora de la dependencia, Natzielly Rodríguez Calzada, explicó que la partida presupuestal inicial asignada para este año, equivalente a 2.25 millones de pesos, se agotó. Con la inyección de este nuevo recurso, el instituto prevé atender el traslado de 200 familias que ya están a la espera de viajar, además de dar seguimiento a los trámites consulares programados para los últimos tres meses del año.

La ampliación de 1.5 millones podría ser insuficiente para cubrir todas las solicitudes registradas antes de que concluya el año. No obstante, los fondos públicos destinados a la dependencia se han ejercido con transparencia y eficiencia financiera.

La titular del IAMI reportó que hasta el momento han acompañado a cerca de 1,000 personas a sus citas oficiales, logrando la aprobación de más de 600 visas de ingreso a Estados Unidos, beneficio que ha alcanzado incluso a personas con antecedentes migratorios.