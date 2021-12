Antonio Baranda Agencia Reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en enero invitará a la mañanera a los 22 aspirantes a sindicato de Petroleos Mexicanos (Pemex).

«Me gustaría invitarlos aquí, tres minutos a cada miembro, a ver, a qué le tiras cuando sueñas mexicano, qué planteas, en qué vas a ayudar a los trabajadores, o vas a seguir igual con la corrupción y vendiendo plazas, o realmente es un cambio».

«Los invito en enero, tres minutos a cada uno, incluso para respetarlos, se sientan bien, libres y le hablen a los trabajadores porque a veces no tienen foro y los que tienen dinero pueden hacer publicidad, propaganda, hacer volantes, carteles. Entonces que sea el 15, no va a haber preguntas para no ponerlos nerviosos, no es banquillo de los acusados, es que informen, que los conozcan», aseguró en conferencia matutina.

El Mandatario federal agregó que se garantizará que las elecciones en Pemex sean limpias y libres y que están en manos de los trabajadores.

«Está en las manos de los trabajadores (las elecciones), si quieren mantener el mismo sistema, o el cambio, en manos de los trabajadores porque se va votar de manera libre y secreta, y nada de excusas de que ‘es que me amenazaron'», comentó.

«Nada de que ‘es que ya me llegó un volante en donde dicen que si no voto por fulano o por mengano o por perengano, que me atenga a las consecuencias’, porque todo eso hay, amenazas, intimidaciones, hay libertad, vamos a cuidar nosotros el proceso. Además va a haber una aplicación, nadie se va enterar, no es como los acuerdos de antes de los corruptos, en lo oscurito».

