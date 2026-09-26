Fabian Hernandez Cerda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Colectivos de familias buscadoras relacionados al movimiento de la Glorieta de los Desaparecidos, en la Ciudad de México, invitaron a una reunión a integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el próximo 6 de diciembre.

«Nosotras, las familias que integramos la Glorieta de las y los Desaparecidos en la Ciudad de México, les queremos hacer la propuesta de que nos reunamos en la Glorieta, en este sitio que hemos tomado desde el día 8 de mayo del 2022. Este sitio es nuestro lugar de encuentro y espera.

«Es el lugar que hemos construido con muchas familias buscadoras y colectivos de todo el país, y es nuestro lugar para visibilizar y honrar la memoria y vida de las y los nuestros», despliega el escrito.

El encuentro, afirman, será para escuchar mutuamente las acciones que se han llevado a cabo por parte ambos movimientos para intentar la crisis que suma a poco más de 135 mil personas no localizadas.

De aceptar, concentración se llevará a cabo en la Glorieta de los Desaparecidos, en su cruce de Avenida Paseo de la Reforma y la calle de Niza, en la Colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc, el próximo 6 de diciembre a las 11:00 horas.

La invitación surge luego de que en julio pasado el Ejército Zapatista anunciara un viaje a Ciudad de México para encontrarse con las madres buscadoras, así como seguimiento a diversas actividades que sostendrán en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes», en las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de la Alcaldía Benito Juárez.

«Los zapatistas iremos a la Ciudad de México y ahí haremos base para encontrarnos con todas esas personas y así organizar juntos futuras reuniones y actividades», leyó el Subcomandante Moisés durante el Semillero Guerra contra la Humanidad.

Esto, explicó, para expresar a las madres buscadoras su cariño, apoyo y admiración por la labor de verdad y justicia.