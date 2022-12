Rebeca Pérez Vega Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificara ayer a la Feria Internacional del Libro (FIL) como un foro del conservadurismo, el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, invitó al Mandatario al evento editorial.

«Seguiré intentando que venga a la FIL, es un espacio para todos, no considero que sea ni de liberales ni de conservadores», señaló.

«La Feria es para todos, y lo que la ha desequilibrado es que algunos han decidido dejar de venir».

El Rector recordó que al evento han venido los escritores Mario Vargas Llosa, Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, críticos de López Obrador.

Pero también, dijo, han sido invitados Paco Ignacio Taibo, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el Canciller Marcelo Ebrard y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

«La decisión de no venir ha sido de ellos, el desequilibrio es la ausencia de ellos, no por la presencia de los otros», subrayó.