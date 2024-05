Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El emecista Jorge Álvarez Máynez llamó ayer a los ciudadanos a salir a votar el 2 de junio, aunque sea por cualquiera de sus dos contrincantes.

En su mensaje final del tercer debate, repitió la invitación que ha reiterado en universidades del país, que su objetivo es incentivar la participación ciudadana en las urnas.

«En las universidades les he dicho a los jóvenes que deben de votar este 2 de junio, para que nadie decida por ellos y si yo tuviera que elegir entre el PRIAN y Morena, no sabría por quién hacerlo», expresó.

«(Pero) les he dicho que incluso es preferible que voten por cualquiera de esas dos opciones a que no voten, por eso te invito a confiar en ti, en lo que crees, a votes por lo que te representa».