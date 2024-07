Staff Agencia Reforma

Christian Nodal, quien se encuentra de gira por Europa, formó parte de la celebración de Andrea Bocelli, por sus 30 años de trayectoria musical.

El cantante de regional mexicano subió al escenario del Teatro del Silenzio en Lajatico, Toscana, para acompañar al tenor italiano en su The Concert Of A Lifetime, con el que Bocelli celebra su aniversario.

Previamente, el intérprete de «Adiós Amor» compartió cómo él y Bocelli se preparaban para el show y aprovechó para agradecer la invitación.

«Feliz de acompañar en su 30 aniversario a mi querido amigo @andreabocelliofficial. Hoy será un día que me llevaré pa’l cora toda la vida. Muchas gracias», escribió.

Christian Nodal es el único mexicano en el homenaje a Andrea Bocelli, en el que también estuvieron invitados Ed Sheeran, Plácido Domingo, Laura Pausini, Shania Twain y se esperaba la presencia del actor Johnny Depp.

«Este ecléctico artista es un actor encantador que ha dado vida a innumerables personajes icónicos en la gran pantalla, y su talento musical es igualmente intenso: una auténtica estrella de rock amada y aplaudida en todas partes.

«Recuerdo con cariño haber tocado y cantado con Johnny Depp cuando visitó mi casa en la Toscana. Nos complace anunciar que esta inesperada pareja actuará una vez más, y esta vez en público, como sus fans estarán encantados de escuchar», escribió Bocelli el pasado 3 de julio para anunciar la participación del histrión.

El italiano dará otros dos conciertos mañana y el viernes, donde también subirán al escenario Tiziano Ferro, Brian May, Jon Batiste y Will Smith.