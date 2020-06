Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al director de Twitter a asistir a una mañanera a explicar cómo se pueden controlar los “bots” y las noticias falsas.

“Hace unos días vi en redes sociales, porque son las benditas redes sociales, aún con todo lo que pasa y que inventan cosas y los robots estos, a ver si un día Twitter nos da un informe de cómo, los vamos a invitar aquí, al director de Twitter, bueno formalmente le hago la invitación, que nos diga qué pueden hacer para controlar lo de los robots y las noticias falsas, una invitación amable, respetuosa”, lanzó.

El Mandatario cuestionó a Twitter por qué no se purifica el manejo de la información en las redes sociales.

“¿Cuáles son sus limitaciones, por qué no pueden dejar de comercializar o de permitir que haya este mecanismo de robots para degradar la vida pública, para insultar, para faltarle al respeto a las personas, por qué no se purifica el manejo en las redes sociales?”, preguntó.

“Yo creo que ellos sí podrían hacerlo, transparentando. ¿Por qué se ocultan las cosas? Somos distintos, somos demócratas, no podemos todos pensar de la misma manera. ¿Para qué escondernos? Yo soy liberal, yo soy conservador, yo soy así, me caes mal, nada más si acaso decirlo suavemente, me caes mal pero te respeto, de frente, lo peor que puede haber es el anonimato, tirar la piedra y esconder la mano, eso es de hipócritas, entonces a lo mejor esta empresa puede venir y explicarnos”.

López Obrador afirmó que Twitter puede cuidar los equilibrios para que no haya censura y garantizar las libertades.

“También ellos tienen que cuidar los equilibrios de que no haya censura, garantizar las libertades. ¿Cuáles son las fronteras, que está permitido, qué no, dónde está la ética?”, insistió.

“Sí sería interesante una conferencia, la invitación, ojalá que acepte, para que se explique sobre este tema para no seguir nosotros denunciando que hay robots, lo importante sería a ver, ¿Por qué no se puede controlar o no se va a controlar, no se va a regular, ya va a ser así? Pero que no se siga en el clandestinaje, en la informalidad, que se aclaren estas cosas”.