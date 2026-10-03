El Municipio de Jesús María ejerce este año alrededor de 180 millones de pesos en obra pública, con proyectos que incluyen la rehabilitación y ampliación de vialidades, infraestructura hidráulica, recuperación de espacios públicos y construcción de instalaciones deportivas.

El secretario de Obras Públicas, Carlos Humberto Rodríguez Collazo, informó que entre las principales obras en ejecución se encuentran el reencarpetado de la calle Feliciano Martínez y la rehabilitación de las calles Miguel Hidalgo y Calvario.

El programa también incluye la rehabilitación de parques. Este año comenzaron los trabajos en Maravillas, La Alegría y La Misión, mientras que próximamente se intervendrá el parque de La Cartuja. A ello se suma la rehabilitación de la unidad deportiva y de los campos de béisbol en Venaderos, Milpillas, La Tomatina y Cañada del Rodeo.

Otra de las obras en proceso es la ampliación de la avenida San Lorenzo, que se ejecuta conjuntamente con el organismo operador de agua para renovar las redes hidrosanitarias y, posteriormente, realizar adecuaciones en banquetas y superficies de rodamiento.

En materia deportiva, la alberca semiolímpica municipal registra un avance cercano al 40 por ciento. Asimismo, el nuevo rastro municipal se encuentra prácticamente terminado y actualmente se ejecutan trabajos complementarios, entre ellos, la instalación de una báscula pública a un costado de las instalaciones.

El funcionario reconoció que la ejecución simultánea de diferentes proyectos ha generado cierres parciales de vialidades y pidió comprensión a la población mientras se desarrollan los trabajos. Finalmente, invitó a los habitantes de Jesús María a utilizar la aplicación Jesús María Conecta para realizar reportes relacionados con los servicios y las necesidades de infraestructura, a fin de que las áreas municipales puedan dar seguimiento a las solicitudes.