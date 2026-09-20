Rolando Herrera

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) inició una investigación luego de detectar que en Telegram se ofrecen a la venta 15 millones de registros de pasajeros que volaron con Aeroméxico.

En un comunicado, la dependencia informó que la base de datos, con un peso de 1.10 GB, aparentemente incluye nombre completo, correo electrónico, teléfono celular, fecha de nacimiento y fecha de alta.

«Esta autoridad obtuvo una muestra de 100 mil 92 registros con esos mismos campos, entre los que se identificaron nombres de diversas personas, incluidas personas servidoras públicas y figuras públicas», indicó.

El ofrecimiento de estos datos se hizo a través de Telegram el pasado 18 de septiembre y fue detectado mediante un monitoreo realizado por la SABG para prevenir la vulneración de datos personales.

«Esta Secretaría analizará los datos obtenidos durante el monitoreo, para iniciar de oficio una investigación que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas», señaló.