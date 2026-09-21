Investigan sobredosis

CDMX. -Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, habría muerto por una sobredosis en un centro de rehabilitación en California, donde fue internado el sábado pasado.

La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles confirmó que la investigación continúa, por lo que la causa oficial del fallecimiento todavía no ha sido determinada. El Departamento de Policía de Santa Mónica será la oficina encargada de esclarecer lo ocurrido.

El portal TMZ reportó, según fuentes cercanas al proceso, que los padres del modelo fueron notificados de la posible sobredosis y que, hasta el momento, no sospechan de un acto delictivo.

Gerber habría sufrido un infarto tras la sobredosis, según reveló el audio de una llamada de emergencia al 911, reportó el portal Page Six.

De acuerdo con The Sun, policías y bomberos acudieron al lugar e intentaron realizar maniobras para salvarle la vida, pero fue declarado muerto a las 9:45 horas del domingo por los paramédicos que atendieron la emergencia.

Meses antes de su muerte, Presley compartió imágenes de un tratamiento con ibogaína en una clínica en Cancún, donde aseguró que había decidido enfrentar aquello de lo que había estado huyendo y esperaba que fuera la última vez que necesitara un tratamiento de este tipo.

La ibogaína, según Stanford Medicine, es un psicodélico natural proveniente de la raíz de un árbol africano, que altera la percepción y supuestamente ayuda a tratar adicciones. La sustancial es ilegal en EU, pero se puede acceder a ella en países como México.

«Un momento de calma antes de que todo cambiara. Estaba aterrado, y sabía que volvería a estarlo si alguna vez tuviera que enfrentarme a algo así», compartió en su Instagram en marzo pasado acerca de ese tratamiento.