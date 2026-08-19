Los responsables de los robos millonarios cometidos en tres viviendas de Rinconada Los Bosques pudieron haber contado con información previa para identificar los domicilios que se encontraban solos y dirigirse directamente a ellos, línea que ya forma parte de las investigaciones.

Antonio Martínez Romo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó que las indagatorias permitieron establecer la forma en que los responsables ingresaron al coto. Además, se cuenta con imágenes y otros datos que son analizados en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

Tampoco se descarta la hipótesis de que los autores sean delincuentes foráneos.

Cuando ocurrieron los robos, solamente había un guardia de seguridad privada en el acceso al complejo residencial, quien aparentemente no detectó la entrada de los responsables.

Martínez Romo señaló que uno de los aspectos que más llama la atención de los investigadores es la aparente precisión con la que fueron seleccionados los inmuebles que se encontraban solos.

Hasta ahora, no existen elementos suficientes para señalar la participación o complicidad de alguna persona relacionada con el complejo residencial. Sin embargo, las autoridades tampoco descartan que los ladrones hayan obtenido previamente información sobre las viviendas que posteriormente fueron saqueadas.