La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes mantiene abiertas algunas quejas relacionadas con denuncias por presuntos cobros de cuotas en los centros penitenciarios del estado, aunque hasta el momento no se han detectado nuevos casos durante las visitas de supervisión que realiza el organismo, señaló su titular, Luis Enrique Pérez de Loera.

El ombudsperson informó que personal de la Comisión acudió a los centros penitenciarios para revisar directamente las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad y dar seguimiento a los señalamientos presentados.

Explicó que las denuncias por presuntos cobros fueron atendidas mediante visitas a los establecimientos penitenciarios y entrevistas con las personas privadas de la libertad, como parte de las labores de supervisión que la Comisión realiza periódicamente.

Indicó que, a partir de estas revisiones, la situación señalada dejó de presentarse y que actualmente no existen nuevos reportes que permitan determinar que dicha práctica persiste en los penales. Sin embargo, aclaró que algunas de las quejas relacionadas con este asunto permanecen abiertas, debido a que los procedimientos de investigación requieren reunir y analizar diversos elementos antes de emitir una resolución.

Señaló que el hecho de que durante las revisiones recientes no se hayan detectado nuevos cobros de cuotas no significa que los expedientes pendientes puedan cerrarse de manera automática, pues cada queja debe analizarse conforme a los procedimientos establecidos.

Destacó que la Comisión mantiene visitas regulares a los centros penitenciarios y realiza entrevistas con las personas privadas de la libertad, con la finalidad de detectar posibles violaciones a sus derechos humanos.