Francisco de Anda Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: El Gobernador Pablo Lemus condenó la violencia registrada el domingo a las afueras de Casa Jalisco, la cual atribuyó a un grupo de choque ajeno a la manifestación de ciudadanos que salieron a las calles a reclamar el suministro de agua limpia, y anunció que ordenó investigar la actuación de policías estatales para sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza.

En un mensaje divulgado en redes sociales, casi 24 horas después de los hechos ocurridos a las afueras de la residencia oficial, el Mandatario estatal dijo que fue un día difícil para Jalisco. Aunque hubo una manifestación ejemplar que reunió a cerca de 10 mil personas, también se registró un enfrentamiento a raíz, dijo, de la incorporación de un grupo de choque de 400 personas que tenían la intención de generar violencia para restarle legitimidad a la marcha.

«Muchas de estas personas iban encapuchadas, armadas con piedras, tubos, martillos, petardos con clavos, bombas de gas y estas agredieron a las mujeres policías que habían sido asignadas para acompañar y proteger tanto a la manifestación como a la casa de descanso para personas de la tercera edad ubicada a un costado de Casa Jalisco», señaló el Mandatario.

«Eso ya no era una manifestación pacífica, se convirtió en un enfrentamiento que duró alrededor de 3 horas. Estos enfrentamientos pusieron en peligro a los asistentes, a las familias, a las niñas y niños y adultos mayores».

Lemus informó que el saldo fue de varios manifestantes lesionados, 39 detenidos y 28 oficiales heridos, dos de ellos de gravedad. Uno con fractura de cráneo y otro que perdió un dedo tras ser golpeado con un tubo con filo.

El Gobernador reconoció que en la revuelta quedaron atrapadas personas inocentes, familias y periodistas que documentaban los hechos.

Dijo que desde la noche del domingo pidió a la Fiscalía del Estado revisar las detenciones. Y ordenó revisar todos los videos para investigar la actuación de la policía y sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza.

Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Lemus explicar el uso de agua y gases lacrimógenos para contener la movilización, así como las detenciones de ciudadanos y dijo que no está de acuerdo con la represión.

Coparmex Jalisco rechazó toda agresión y llamó a privilegiar el diálogo y la búsqueda de soluciones al problema del agua.

ASÍ LO DIJERON:

«Una cosa es contener y otra cosa es reprimir. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con la represión (…). Es una responsabilidad de ellos (Gobierno de Jalisco) explicar por qué utilizaron agua y gases lacrimógenos, y es que los utilizaron para afrontar una manifestación».

Claudia Sheinbaum, Presidenta

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«Muchas de estas personas iban encapuchadas, armadas con piedras, tubos, martillos, petardos con clavos (…). Eso ya no era una manifestación pacífica, se convirtió en un enfrentamiento que duró alrededor de 3 horas. Estos enfrentamientos pusieron en peligro a los asistentes, a las familias, a las niñas y niños y adultos mayores».

Pablo Lemus, Gobernador

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