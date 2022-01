Marco Arellano Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- La Federación Internacional de Automovilismo abrió una carpeta de investigación para hacer un análisis detallado de los hechos ocurridos en el GP de Abu Dhabi, donde Max Verstappen se coronó.

El organismo rector dará a conocer el resultado de sus decisiones finales el 18 de marzo, previo al arranque de la temporada 2022 en Bahréin.

«El 19 de enero se dedicará un punto del orden del día del Comité Asesor Deportivo al uso del Safety Car. La siguiente etapa será una discusión compartida con todos los pilotos de F1. El resultado del análisis detallado se presentará a la Comisión de F1 en febrero y las decisiones finales se anunciarán en el Consejo Mundial del Deporte del Motor en Bahréin el 18 de marzo», dio a conocer la FIA en su portal oficial, además de informar sobre cambios en el organigrama directivo

«El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, solicitó al secretario general de Deportes y recientemente nombrado director de monoplazas, Peter Bayer, propuestas para revisar y optimizar la organización de la estructura de F1».

En la última carrera del año pasado, Max Verstappen adelantó a Lewis Hamilton en la última vuelta tras cambiar los neumáticos bajo un coche de seguridad tardío, lo que provocó que el neerlandés de Red Bull ganará el campeonato y Mercedes protestara un par de ocasiones contra el resultado, aunque ambas fueron desestimadas, a su vez que Mercedes no presentó alguna apelación.

La Fórmula Uno y sus pendientes

De aquí al 18 de marzo que se entreguen los resultados del análisis detallado que hará la FIA parece que hay mucho tiempo, pero en el camino pueden pasar muchas cosas.

De entrada, está la decisión de Lewis Hamilton sobre su retiro o no de la Fórmula Uno, la cual no puede esperar tanto porque el próximo 23 de febrero arranca la pretemporada.

Además, la FIA tiene que darle forma a su nuevo organigrama, porque en el actual ya no aparece Michael Massi, director de carrera, y Nikolas Tombazis, director de tecnología.

La caída de Massi, según la prensa europea, llegaría por un supuesto acuerdo del organismo rector con Mercedes, tras la presión de la escudería alemana por el polémico final del pasado GP de Abu Dhabi.

¡Participa con tu opinión!