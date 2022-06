Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó a Twitter México por no entregar toda la información que le requirió, como parte de una investigación por presuntas prácticas monopólicas relativas en el mercado de ventas de publicidad digital.

El pasado 16 de junio, el juez federal Ramón Lozano amparó a Twitter México contra la multa, por considerar que la Cofece se está excediendo al exigirle información que están en poder de la matriz Twitter INC, con sede en San Francisco, California.

La multa fue impuesta el 30 de septiembre de 2021, luego de que Twitter no entregó toda la información que le fue requerida inicialmente en marzo.

El juez determinó que Twitter México sólo tiene como objeto «el apoyo a la comercialización y ventas relacionados con productos de publicidad en línea» de Twitter INC, por lo que no puede obligar a los accionistas principales de la matriz a entregar datos que ésta genera de manera independiente.

El juzgado censuró el monto de la multa, pero la ley prevé hasta 518 mil pesos por cada día que no se cumpla el requerimiento de Cofece, que puede impugnar el amparo ante un tribunal colegiado.

«Proporcione los ingresos mensuales por concepto de publicidad digital y, por producto o servicio que han percibido las empresas, asociaciones o filiales de Twitter para el periodo comprendido entre 2011 y la fecha del presente oficio», requirió Cofece.

