Tres sujetos que empujaban una carretilla con diversos objetos de procedencia desconocida fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal en el fraccionamiento Los Ángeles, en Aguascalientes, luego de que les encontraron aproximadamente 30 gramos de una sustancia con características del cristal.

Los detenidos, identificados como Juan “N”, de 24 años; José “N”, de 18, y Jorge “N”, de 30, también son investigados por su posible participación en varios robos a casa habitación cometidos en ese mismo sector.

La captura ocurrió cuando policías estatales realizaban recorridos de vigilancia por las calles del fraccionamiento y detectaron a los tres individuos mientras empujaban una carretilla.

Al notar la presencia de las patrullas, los sospechosos abandonaron su trayecto e intentaron escapar corriendo, pero los uniformados les dieron alcance metros adelante.

Durante una revisión corporal, los oficiales encontraron entre sus pertenencias varios envoltorios con sustancia granulada, aparentemente metanfetamina, cuyo peso conjunto fue de aproximadamente 30 gramos.

Además, al inspeccionar la carretilla, localizaron diversos objetos cuya propiedad no pudieron acreditar los detenidos, por lo que también fueron asegurados.

Los tres individuos terminaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, junto con la presunta droga y los artículos decomisados.

En su contra se inició una carpeta de investigación por delitos contra la salud y robo equiparado, mientras las autoridades indagan su posible relación con los robos a viviendas registrados en Los Ángeles.