CDMX. -Thomas Markle, padre de Meghan Markle, enfrenta nuevas acusaciones relacionadas con presuntos delitos de explotación sexual infantil en Filipinas, luego de que las autoridades de ese país presentaran tres cargos ante la fiscalía de la ciudad de Cebú.

La Policía Nacional de Filipinas (PNP) presentó dos cargos relacionados con la presunta distribución, venta, exportación o importación de material de abuso sexual infantil, además de uno por posesión de este tipo de contenido, según ITV.

Las acusaciones surgieron después de que las autoridades filipinas localizaran, a principios de noviembre, más de 7 mil imágenes de abuso sexual infantil en dispositivos que supuestamente pertenecían al hombre de 82 años, en las cuales aparecerían menores de distintas nacionalidades, algunos de apenas 10 y 11 años.

Jonvic Remulla, secretario del Interior y de Gobierno Local de Filipinas, calificó el material como una de las muestras más deplorables de explotación sexual que había visto y reveló que Thomas Markle Jr., medio hermano de la Duquesa de Sussex, también fue señalado como persona de interés en la investigación.

Aunque Remulla aseguró que existen indicios de una posible implicación del hijo de Markle, aclaró que por el momento no es considerado sospechoso, además de señalar que fue él quien inicialmente alertó a la Policía filipina y al FBI sobre las imágenes que presuntamente encontró entre las pertenencias de su padre.

Las nuevas acusaciones se suman a la investigación que Thomas enfrenta en Estados Unidos, donde, fue detenido el 6 de noviembre en Florida por presunta posesión de material de abuso sexual infantil, después de que agentes del FBI registraran dos unidades de almacenamiento que alquilaba desde hacía casi dos décadas en Los Ángeles.