Tres agentes de la Fiscalía General del Estado quedaron bajo investigación interna luego de ser señalados por presuntamente negarse a pagar una cuenta en un bar ubicado en el Barrio de la Purísima.

El caso tomó fuerza después de que la denuncia fuera difundida en medios de comunicación. De acuerdo con la información disponible, el jueves pasado un trabajador del establecimiento entregó la cuenta a los involucrados, quienes presuntamente se negaron a cubrir el consumo y señalaron que eran escoltas de “un pesado”.

Tras hacerse público el señalamiento, el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, ordenó a los servidores públicos involucrados atender de inmediato el asunto y realizar el pago correspondiente.

La Fiscalía confirmó que la cuenta quedó liquidada en su totalidad este miércoles.

Sin embargo, pagar el consumo no cerró el caso. Alonso García también instruyó la apertura de una investigación interna para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer si existe responsabilidad que amerite algún correctivo disciplinario conforme a la normatividad vigente.

La dependencia sostuvo que sus integrantes deben conducirse con respeto, honestidad y profesionalismo, incluso fuera de sus funciones, especialmente cuando sus actos puedan afectar la percepción ciudadana sobre la institución.

La Fiscalía aseguró que los señalamientos serán investigados y reiteró que no tolerará conductas contrarias a los principios de integridad y responsabilidad exigidos a sus servidores públicos.