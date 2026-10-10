La época en que se levantaban encuestas para conocer las necesidades de la población… no se ha acabado, se ha transformado y está más activa que nunca. En un mundo de páginas web, tablets y chats con IA generativa, se demuestra que este proceso sistemático se ha adaptado a una metodología más accesible y precisa.

Contestar presencialmente un cuestionario de 30 preguntas puede llegar a ser cansado, pero eso cambió ahora que las marcas envían correos o usan apps para recibir el punto de vista de sus clientes, incluso los restaurantes te entregan una tablet para saber cómo fue tu experiencia. Y ahora cambia todavía más con la llegada de la IA… ¿En qué sentido?

Además de que te puede dar una interpretación de los datos, primero que nada, hay que saber qué es lo que queremos preguntar, darle un propósito a la información que deseas adquirir. Y para ello hay que tener claro que una investigación de mercados puede hacerse de manera cualitativa (razones, emociones, opiniones) y/o cuantitativa (datos numéricos y estadísticos).

La IA puede guiarte a que hagas las preguntas adecuadas, pero es tarea de uno —o de tu proveedor— conocer muy bien este tema para poder darle la indicación después.

Antes se le preguntaba a la gente qué tipo de contenido consumía en internet; después se implementaron las estadísticas internas para que los hechos hablaran por sí mismos; y ahora… las mismas estadísticas ya pueden sacarte conclusiones gracias a la IA, como es el caso de Google Analytics.

Si bien las encuestas, los focus group y las entrevistas son parte de una investigación “primaria” —y le puedes pedir a la IA que analice la información que recolectaste— también existe una investigación “secundaria”, que básicamente son los datos propios de una organización y toda la información externa que está disponible al público. Y si agregas que en este último aplica el internet… ¡La vida se vuelve más fácil!

Porque en lugar de hacerle preguntas cortas a plataformas como ChatGPT y Gemini, sólo basta con ser muy específico/a, indicar que se consulte en fuentes creíbles, y tener tu respuesta en cuestión de segundos. De ahí la importancia del toque humano en la ecuación de la inteligencia artificial: porque nosotros los humanos documentamos lo que vivimos, y los chatbots lo comparten.

Si tu plan es que tu negocio esté lo más respaldado posible, para que te genere ganancias —y no dolores de cabeza, por estar a la deriva— te invito a darle una segunda oportunidad a las investigaciones de mercado, y más ahora que podemos obtener información mejor fundamentada.

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