Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, pasando la elección, repartirá 6 mil millones de pesos a través del nuevo programa «La Clínica es Nuestra», para mejorar las condiciones físicas de equipamiento y de acceso a medicamentos de las unidades de salud de primer contacto.

El Mandatario explicó que el dinero será entregado a comités, integrados por voluntarios de las comunidades, en el mismo esquema que opera el programa educativo «La Escuela es Nuestra».

«Pues eso es lo que se va a hacer con La Clínica es Nuestra. Vamos a esperar que concluya el proceso electoral, que pase la elección y vamos a empezar a entregar, a dispersar los fondos a los comités; esto, para que ya se vayan preparando en arreglar los centros de salud, lo que más se requiera», dijo.

«Sólo este programa implica una inversión, que no gasto, de alrededor de seis mil millones de pesos. Pero para que nos quede claro y no haya malas interpretaciones: Primero, tenemos presupuesto suficiente para todo el plan, para garantizar el derecho del pueblo a la salud, tenemos presupuesto, todo lo que se requiera».

El titular del IMSS, Zoé Robledo, explicó que el programa operará en 9 mil 489 unidades, de uno y dos consultorios; 937, de tres a cinco consultorios, y 304, de seis a nueve consultorios, además de 891 centros de salud de más de 10 consultorios y los 219 centros de salud con servicios ampliados.

El funcionario aseguró que los recursos serán distribuidos en 10 mil 668 localidades, de 2 mil 122 municipios, de 23 estados del País.

Una de las láminas mostradas durante la mañanera detalla que también serán beneficiadas cuatro entidades gobernadas por el PAN, Chihuahua y Yucatán, y por el PRI, Coahuila y Durango.

«Aquí vemos que dice 27 estados, hay cuatro estados que no entraron a la federalización, pero que el IMSS-Coplamar históricamente tiene unidades rurales que atienden a población sin seguridad social, esto pasa en Coahuila, pasa en Durango, en Yucatán; entonces, ahí son estados donde sí va a existir La Clínica es Nuestra para estos centros que también son transferidos al IMSS-Bienestar», señaló.

«Se establece este programa de subsidios en donde la comunidad identifica y decide el uso de los recursos. A partir de asambleas se crean los Comités de La Clínica es Nuestra, conocidos ahora como Cosabis, integrados por un presidente, un secretario o secretaria técnica, una tesorera», refirió sobre el programa.

Por otro lado, el Gobierno federal informó que menos de la mitad de los hospitales y centros de salud en el País cuentan con el Sistema de Abasto Institucional para Unidades Médicas (SAI).

En el primer caso, sólo lo tienen 274 de los 635 hospitales, mientras que, en el segundo, solo 5 mil 307, de los 11 mil 913.

El SAI tiene como objetivo conocer el suministro de recetas en tiempo real en todas las unidades de salud, garantizar trazabilidad de los medicamentos y optimizar el control de la recepción, resguardo y consumo de los insumos.