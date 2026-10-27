Una inversión superior a 6 mil 400 millones de pesos permitirá desarrollar alrededor de 5 mil 700 viviendas de tipo medio en Aguascalientes durante los próximos diez años, mediante una alianza entre Grupo San Cristóbal y Grupo Ruba. El proyecto contempla la generación de 570 empleos.

Los directivos de ambas empresas presentaron el plan a la gobernadora Tere Jiménez durante una reunión en Palacio de Gobierno. La mandataria señaló que la expansión económica y la llegada de población procedente de otras entidades y países han elevado la demanda habitacional, por lo que consideró que la inversión contribuirá a ampliar la oferta de vivienda y al crecimiento urbano ordenado.

Fernando Camarena Ávila, director general de Grupo San Cristóbal, explicó que se proyectan tres desarrollos en una superficie conjunta superior a 106 hectáreas, distribuidas en las zonas norte, poniente y sur de la entidad. De acuerdo con el calendario previsto, las obras comenzarán a mediados de 2027 y se ejecutarán por etapas a lo largo de una década.

Por su parte, Jesús Miguel Sandoval Armenta, director general de Grupo Ruba, indicó que se buscará contratar exclusivamente mano de obra y proveedores locales, con el propósito de beneficiar a empresas dedicadas a materiales de construcción, infraestructura y servicios inmobiliarios.

El empresario recordó que Ruba tiene 46 años de trayectoria y ha construido más de 275 mil viviendas en 19 ciudades de 14 estados del país.

En la presentación participaron también funcionarios estatales, legisladores y representantes de las dos compañías. El proyecto se incorpora a la oferta de vivienda media prevista para atender la expansión poblacional de Aguascalientes. Al encuentro asistieron los titulares de Desarrollo Económico y Planeación del Gobierno del Estado.