Con una inversión global que alcanzará los 120 millones de pesos, el Gobierno del Estado ejecutará un proyecto de remodelación, reordenamiento e infraestructura en el Blvd. Luis Donaldo Colosio y sus áreas de influencia, con el propósito de transformar a fondo uno de los corredores comerciales y de movilidad más congestionados de la zona norte de la capital.

Tras una reunión de trabajo con directivos del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex, el titular de la Agencia de Movilidad del Estado, Ricardo Serrano Rangel, señaló que este proyecto parte de un diagnóstico técnico de movilidad sistémica, el cual determinó que la avenida Colosio opera de manera saturada como arteria primaria, pese a estar clasificada como vialidad secundaria.

Para el parque otros 60 mdp

Explicó que el presupuesto global contempla 60 millones de pesos para la intervención de la vialidad y una cifra equivalente para el remozamiento integral del Parque de la Juventud.

La obra, programada para ejecutarse este mismo año bajo la coordinación de la Secretaría de Obras Públicas, atenderá cruces con alta conflictividad vial, como las intersecciones con las avenidas Zaragoza, Independencia y Manuel Coronado, mediante infraestructura de accesibilidad universal, pasos seguros y nueva semaforización.

Asimismo, contempla el ordenamiento del sector comercial en materia de estacionamientos, parquímetros y servicio de valet parking. De manera paralela, las autoridades estatales participan en mesas semanales con la Secretaría de Desarrollo Urbano para regularizar licencias y realizar ajustes de uso de suelo en predios que pasaron de tener un uso residencial a uno de servicios.

Para desahogar el flujo vehicular que satura la avenida Colosio, el plan contempla obras complementarias, como la habilitación de una incorporación vehicular en el distribuidor de la carretera federal 45 Norte con Segundo Anillo, así como ajustes en la semaforización del perímetro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.