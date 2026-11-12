Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La empresa brasileña WEG anunció una inversión de 250 millones de dólares en México, que se realizará de aquí a 2030 e incluirá la instalación de una nueva planta en Hidalgo, con la que prevé generar 2 mil empleos directos y 4 mil indirectos.

Durante la mañanera, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la compañía ampliará su capacidad para fabricar equipos eléctricos utilizados en industrias, centros de datos e infraestructura vinculada con el desarrollo de la inteligencia artificial.

«Hoy día anunciamos una inversión de 250 millones de dólares en México, que nos permitirá ampliar nuestras capacidades industriales y generar otros 2 mil empleos directos en el país además de estimados 4 mil empleos indirectos», afirmó Daniel Godinho, vicepresidente global de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de WEG.

El directivo explicó que los recursos se destinarán a la fabricación de equipos eléctricos estratégicos para centros de datos, ante el incremento de la demanda de infraestructura energética provocado por la digitalización y la Inteligencia Artificial.

«La tecnología necesita energía y la energía necesita industria», sostuvo.

Godinho señaló que detrás de cada centro de datos se requiere una infraestructura integrada por generadores, transformadores, motores eléctricos, sistemas de distribución y soluciones de automatización.

Al explicar los alcances de la inversión, indicó que la nueva capacidad productiva no estará destinada únicamente al mercado mexicano, sino también a las exportaciones, particularmente hacia América del Norte, donde anticipó un crecimiento acelerado de la demanda de infraestructura eléctrica.

«Es una inversión que mira también al mercado externo sobre todo de América del Norte y el crecimiento en otros países es también exponencial», señaló.

Precisó que la ampliación permitirá fabricar generadores, transformadores y motores eléctricos, además de atender la creciente demanda de equipos de almacenamiento de energía, necesarios para garantizar un suministro confiable a las industrias y los centros de datos.

El vicepresidente de WEG sostuvo que la demanda energética registra un crecimiento sin precedentes para la industria, impulsado por la expansión de los centros de datos y las nuevas aplicaciones tecnológicas.

«El crecimiento de la demanda energética es algo que nunca habíamos visto antes», afirmó.

Destacó que la empresa fabrica en México sus equipos mediante procesos industriales integrados, en lugar de limitarse al ensamblaje de componentes importados, por lo que la inversión también implicará transferencia de tecnología y capacitación de trabajadores.

Godinho aseguró que la compañía buscará incorporar a jóvenes a los nuevos puestos de trabajo y ofrecerles capacitación especializada, debido a que los planes de expansión están diseñados para el largo plazo.

Informó que la empresa cuenta actualmente con más de 6 mil trabajadores en México, entre ellos 400 ingenieros, además de cuatro parques industriales y una red de más de 500 distribuidores.

Durante sus más de 25 años de operaciones en el País, WEG ha invertido alrededor de 400 millones de dólares, atiende a más de 2 mil clientes nacionales y exporta a más de 30 mercados.

A escala internacional, la compañía tiene más de 50 mil colaboradores, 69 plantas industriales distribuidas en 18 países y presencia comercial en más de 135 mercados.

Ebrard destacó que la inversión permitirá ampliar la infraestructura industrial necesaria para el crecimiento económico y sostuvo que la decisión de la compañía refleja confianza en las perspectivas del País.

El Secretario indicó que la instalación de la nueva planta fue resultado de gestiones realizadas por la Secretaría de Economía, con la participación de autoridades federales y del Gobierno de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca.

Godinho agradeció el respaldo de las autoridades mexicanas y afirmó que la compañía mantendrá sus planes de inversión, innovación y desarrollo de talento en el País.