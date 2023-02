Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tesla, la empresa de Elon Musk, no se instalará en un solo lugar en el País, sino que su inversión está pensada en crear un ecosistema que se extenderá por varios estados, informó ayer Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores.

Cuestionado sobre si la compañía confirmaría la instalación de su planta en Nuevo León, dijo que esa información corresponderá darla a la empresa, pero que no se debe pensar que estará en un solo lugar.

«Creo que ellos están pensando en un ecosistema. lo que entiendo es: su idea no es ‘vamos a instalar una planta, sino bueno, ¿en qué estados están los que nos surtes? ¿qué tipos de servicios vamos a necesitar, logísticos y de otro tipo? Y ¿qué cosas podemos producir en México?’, por eso se llama ecosistema Tesla», refirió.

Entrevistado tras desayunar con los integrantes del Consejo Coordinar Empresarial (CCE), el Canciller sostuvo que ya está por cerrarse el acuerdo con la empresa y que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá una conversación telefónica con el dueño del gigante tecnológico.

«Va a haber una llamada de Elon Musk y el Presidente de la República y ya les confirmo la fecha de esa llamada», anunció.

La intención de Tesla, hace varias semanas, de construir una megaplanta en México provocó una competencia regional y hasta política, pues el plan inicial era que se instalara en Nuevo León, pero surgieron otras opciones, como la que empuja el Gobierno federal en las inmediaciones del AIFA.