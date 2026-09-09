Bernardo “N” fue vinculado a proceso por el delito de fraude, luego de ser señalado por presuntamente engañar a dos personas para que entregaran dinero como parte de una inversión destinada a la remodelación y comercialización de departamentos en Aguascalientes.

De acuerdo con la investigación, el sujeto habría ofrecido a las víctimas participar en el proyecto bajo la promesa de obtener ganancias y concretar posteriormente un contrato de promesa de venta sobre uno de los inmuebles.

Las dos personas entregaron diversas cantidades de dinero confiando en el acuerdo; sin embargo, el departamento que supuestamente recibirían como resultado de la inversión nunca les fue entregado.

Las diligencias realizadas por el Ministerio Público permitieron establecer de manera preliminar que Bernardo “N” presuntamente no contaba con los permisos de las autoridades competentes para efectuar la operación planteada. Además, el inmueble involucrado tenía una limitación de dominio que impedía disponer libremente de éste.

Tras la judicialización del caso, el imputado compareció voluntariamente a la audiencia inicial, donde la Fiscalía presentó los datos de prueba reunidos en su contra.

El Juez de Control resolvió vincularlo a proceso y le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar. Asimismo, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que continuarán las diligencias del proceso penal.