Agentes de Investigación Criminal capturaron en Aguascalientes a Jaime “N”, requerido por autoridades de Jalisco por su probable participación en un fraude relacionado con una inversión de 10 millones de pesos para un proyecto hotelero que nunca se concretó.

La orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), luego de que la Fiscalía de Aguascalientes recibiera una solicitud de colaboración de sus homólogos jaliscienses.

Las investigaciones señalan que Jaime “N” presuntamente recibió 10 millones de pesos de una víctima para destinarlos al desarrollo de un hotel en Guerrero. El proyecto finalmente no se realizó y, de acuerdo con la acusación, el dinero tampoco habría sido devuelto.

Tras labores de investigación de campo y gabinete, los agentes ubicaron al señalado en Aguascalientes. La captura se concretó durante un cateo realizado en un inmueble de la calle Paseo de los Chopos.

Jaime “N” fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía estatal para completar los procedimientos correspondientes. Posteriormente, autoridades de Jalisco se encargaron de trasladarlo a esa entidad, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para responder por los hechos que se le atribuyen.