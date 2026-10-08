Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Tribunal Electoral tumbó el acuerdo del INE que avalaba que las «boletas planchadas», es decir sin doblez, fueran contabilizadas como un voto válido.

El Magistrado Felipe de la Mata consideró que sería un ilícito que fueran consideradas como un voto emitido, pese a que físicamente no es posible que puedan ser ingresadas a una urna. La propuesta fue apoyado por unanimidad.

Durante la sesión, el Magistrado presentó una boleta y mostró cómo no se puede considerar como un voto válido si no está doblada, debido a que no entra por la ranura de la urna.

«Esta es una boleta, mide 20 centímetros por 28 centímetros y esto rosa (señala parte inferior) es lo que equivale a una ranura, la ranura de la urna es de 12 centímetros por 3 milímetros, es decir, la pregunta que inmediatamente nos hacemos, es posible introducir esta boleta sin poder doblarla en la ranura, es posible hacerlo de esta manera que son 28 centímetros, o esta que son 20, será ésto, vamos a decirlo irónicamente, por arte de magia», expresó durante la argumentación de su proyecto.

«Si físicamente no cabe, cómo pudo haber sido depositada en la urna sin doblarse, es evidente que no hay una manera racional de justificarlo y que esto es ilícito», explicó.

Con esta decisión, el TEPJF le dio la razón a la Oposición y a otros actores que impugnaron este criterio en los lineamientos del INE en el proceso electoral del 2027.