El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) rehabilita 240 metros lineales de tubería de agua potable en el fraccionamiento Lomas del Ajedrez, donde las obstrucciones por acumulación de sarro reducían el diámetro útil de las conducciones.

Los trabajos incluyen la sustitución de la infraestructura hidráulica y la reposición de la carpeta asfáltica en las calles de La Dama, avenida de la Torre y Carolina Villanueva, informó Enrique Cardona, encargado del área.

El responsable detalló que las tuberías anteriores presentaban obstrucciones de entre el 50 y el 100% de su diámetro, lo que limitaba el paso del agua. Por ello, las cuadrillas retiran las conducciones deterioradas e instalan tuberías nuevas. Posteriormente, realizan el relleno y la compactación de las zanjas antes de colocar nuevamente el pavimento.

En la calle de La Dama, los trabajos de asfaltado se encontraban en su etapa final, luego de una intervención previa. De acuerdo con Cardona, las labores continuarían en la calle Carolina Villanueva para completar la reposición de la superficie de rodamiento.

La intervención forma parte del proceso de rehabilitación de la red de agua potable, que comprende tanto la renovación de las tuberías afectadas por la acumulación de sarro como la recuperación de las condiciones de circulación en las calles intervenidas.