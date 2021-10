GUADALAJARA, Jalisco.- El actor Jaime Camil dará vida a Vicente Fernández en la bioserie que se realizará sobre el «Charro de Huentitán».

En Twitter, Camil confirmó el hecho y aseguró que, para él, Vicente Fernández es «el más grande ídolo de México y el exponente más monumental de la música mexicana».

«Interpretar a Vicente (Fernández) me provoca una especial carga emocional. Me une a su familia una profunda amistad y cariño, lo que incrementa el compromiso que tengo de hacer mi mejor esfuerzo para darles a un Vicente del que sus seres queridos y fans alrededor del mundo se sientan orgullosos. El honor y privilegio de poderlo interpretar no tiene precio».

Además, el famoso presentó imágenes caracterizado de Vicente Fernández, con un traje de charro y sombrero, así como con bigote.

Caracol Televisión realizará una bioserie sobre Vicente Fernández, que cuenta con el aval de la familia y con el del cantante. Esta se estrenará en Netflix y tendrá locaciones en Estados Unidos y México.

La serie abarcará desde la infancia del cantante, en Jalisco, hasta la cumbre de su éxito, se adelantó. En total tendrá 36 episodios. (Abril Valadez/Agencia Reforma)