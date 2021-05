Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó ayuda a la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para conocer un expediente, integrado por autoridades de ese país, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Mandatario informó que el pasado 7 de mayo, durante la reunión bilateral en materia migratoria, aprovechó para pedir la colaboración del Gobierno estadounidense, a solicitud de una de las instancias que investiga el caso en México, aunque no aclaró si se trata de la Comisión Nacional o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Ahora que hablé con la Vicepresidenta de Estados Unidos le pedí, eran otros los temas que estábamos tratando, pero la comisión de derechos humanos encargada de investigar lo de Ayotzinapa me solicitó que yo hiciera una gestión con el gobierno estadounidense para conseguir un expediente que tienen las autoridades de Estados Unidos y le pedí a la Vicepresidenta que nos ayudara”, dijo.

El tabasqueño informó que Harris ya envió parte de la información solicitada y que su Gobierno está en espera de más datos del mismo expediente.

“Y quiero aprovechar para agradecerle porque ya me mandó parte del expediente. No puedo decir más, pero ya tenemos la respuesta. Creo que me reuní, platicamos con ella hace como 15 días y ahí le hice el planteamiento, y a la semana ya teníamos parte del expediente y están por enviarnos en esta semana el resto”.

En abril de 2018, Grupo REFORMA reveló que pistas clave sobre la desaparición de los normalistas fueron encontradas en Estados Unidos.

De acuerdo con conversaciones telefónicas, la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, habrían sido desaparecido entre 50 y 60 personas y no 43. Hubo seis muertos más y policías de ese municipio, Cocula y Huitzuco auxiliaron a sicarios de Guerreros Unidos (GU).

Jefes de esa organización criminal dieron órdenes desde Chicago de involucrar a policías en la detención de estudiantes y de pedir apoyo del Gobierno de Guerrero ante la magnitud del conflicto desatado.

Los diálogos, sostenidos por jefes de GU con sicarios en Iguala, se realizaron a través de dispositivos Blackberry y fueron interceptados por agencias estadounidenses con autorización de un juez.