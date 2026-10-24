Un sujeto que presuntamente intentó robar una cámara de videovigilancia instalada en un rancho de Aguascalientes terminó tras las rejas, luego de que dos vigilantes lo sorprendieran en plena maniobra. Al verse descubierto, intentó escapar y hasta lanzó golpes contra los trabajadores para evitar su captura.

Se trata de Abel Pérez Mendoza, quien fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado y permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de octubre, alrededor de las 08:20 horas, cuando el individuo presuntamente ingresó sin autorización a un rancho destinado a casa habitación.

Dos empleados encargados de la vigilancia detectaron al desconocido manipulando una cámara de seguridad colocada en uno de los pilares del acceso principal. Al acercarse, descubrieron que aparentemente intentaba desprender el dispositivo para llevárselo.

Al notar la presencia de los vigilantes, el sospechoso salió corriendo hacia el interior del inmueble, pero los trabajadores fueron tras él y lograron alcanzarlo cerca de un pozo.

Lejos de entregarse, el individuo presuntamente comenzó a lanzar golpes contra sus perseguidores, quienes solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Elementos de la Policía Preventiva acudieron al lugar, detuvieron al señalado y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

Tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, un juez calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso contra Abel Pérez Mendoza.

Además, le impuso prisión preventiva oficiosa y justificada, y concedió un mes para el cierre de la investigación complementaria.