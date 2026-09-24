Un joven de 20 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado en la comunidad de Villa Juárez, municipio de Asientos, luego de que presuntamente intentara ocultar entre sus prendas un machete con una hoja metálica de aproximadamente 65 centímetros.

Los policías realizaban labores de vigilancia sobre la calle José Portillo Domínguez cuando observaron a un hombre que caminaba por la zona. De acuerdo con la información proporcionada, al notar la presencia de los uniformados adoptó una actitud evasiva y trató de esconder un objeto, por lo que los oficiales descendieron de la patrulla para efectuarle una inspección preventiva.

El individuo se identificó como Marcos “N”, de 20 años. Durante la revisión, los policías localizaron entre sus pertenencias el machete, cuyo uso no pudo acreditar, por lo que procedieron a asegurarlo.

Marcos “N” fue trasladado junto con el arma ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado, donde se inició una carpeta de investigación y se determinará su situación jurídica.