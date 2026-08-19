Policías estatales detuvieron en la colonia Insurgentes a Luis N, de 27 años, luego de que presuntamente intentó escapar al notar la presencia de los uniformados. Al verificar sus datos, los agentes detectaron que existía una orden de aprehensión vigente por el delito de amenazas.

Los hechos ocurrieron sobre la calle General Martín Espinosa Sánchez, donde elementos de la Policía Estatal realizaban labores de vigilancia y observaron al joven, quien habría asumido una actitud evasiva al encontrarse con los oficiales.

Según el reporte, Luis N comenzó a correr, por lo que los policías fueron tras él y lograron darle alcance metros adelante. Tras someterlo a una inspección preventiva, sus datos fueron consultados en el Sistema Plataforma México.

La revisión arrojó una orden de aprehensión vigente por amenazas, emitida en junio de 2026 por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Ante el señalamiento, Luis N fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno, donde se determinará su situación jurídica y se verificará que efectivamente sea la persona requerida por la autoridad y no se trate de un homónimo.