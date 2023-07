Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Víctor Flores, el camillero que trasladaba a la menor Aitana Betzabé, quien murió tras ser prensada por un elevador del Hospital 18 del IMSS de Playa del Carmen, Quintana Roo, aseguró ayer que no fue su culpa, pues también es una víctima.

«Quedé encerrado, salí por un pinche agujero que estaba cabrón y todavía yo intenté rescatar a la bebé… porque al final de cuentas todos somos padres», dijo el hombre a través de un video difundido en redes sociales.

En la grabación, se observa a Flores acostado en una cama de hospital rodeado por sus compañeros, mientras asegura que su detención es injusta, por lo que pide al IMSS acusar y capturar a los verdaderos responsables.

«Porque sabemos quiénes son los responsables», señaló.

Según la relatoría de los hechos, Aitana Betzabé, de seis años, fue ingresada por Víctor al elevador, pero antes de que la camilla entrara por completo las puertas se cerraron, el ascensor empezó a subir y prensó las piernas de la niña.

Patricio Domínguez y Deimy Castillo, padres de Aitana, suplicaron a los trabajadores que ayudaran a la niña durante las maniobras de rescate.

«Ayuden a mi niña. No vayan a romper a mi niña», gritaban con desesperación en un video del accidente.

Personal del hospital aseguró que el elevador presentaba fallas.

«Esa puerta (del elevador) se cerró porque los sensores ya no servían. La niña quedó prensada entre el primero y segundo nivel», contó personal de

Por esto, el camillero, fue detenido por su probable participación en el delito de homicidio culposo. Ningún funcionario o autoridad hospitalaria fue detenida.

En un comunicado, el IMSS deslindó su responsabilidad y culpó a la empresa contratada para dar mantenimiento al elevador.

ANUNCIAN LIBERACIÓN

La Fiscalía de Quintana Roo informó ayer que el camillero del IMSS fue puesto en libertad.

En un comunicado, la institución explicó que se investigan a los responsables de supervisar el funcionamiento de los elevadores del hospital y a la empresa subrogada que se encarga del mantenimiento.

«Dentro del término constitucional se resolvió la situación jurídica de Víctor Flores, camillero que trasladaba a la niña dentro del nosocomio, a quien se dejó en libertad por considerar que en los hechos que se investigan, hasta este momento (anoche), no le resulta responsabilidad penal», se leyó en el documento.

En tanto, las entrevistas, apuntó el comunicado, continuaron en el hospital para recabar la información necesaria para el deslinde de responsabilidades.

«Estamos realizando las investigaciones correspondientes apegados en todo momento a los protocolos establecidos, respetando los derechos del personal que labora en este hospital del IMSS», sostuvo el Fiscal Interino Racier López Salazar, tras visitar la clínica.

«Llegaremos hasta las últimas consecuencias y se le aplicará la ley a el o los responsables de este trágico accidente».