Un hombre fue encontrado inconsciente en un domicilio del Infonavit Pilar Blanco y aunque en un intento por salvarle la vida fue trasladado a la Clínica “San Juan”, cuando un médico se dispuso a brindarle atención médica se percató que ya había fallecido.

Aproximadamente a las 12:08 del sábado, se reportó al C4 Municipal que en un departamento ubicado en la calle Canario del Infonavit Pilar Blanco, había sido encontrada una persona del sexo masculino inconsciente.

Hasta ese lugar acudió la unidad 0342-B3 del Destacamento “Insurgentes” de la SSPM, pero al hacer su arribo el policía preventivo ya no encontró al paciente, pues con apoyo de unos vecinos, fue trasladado en un vehículo particular a la Clínica “San Juan”, que se ubica en la avenida Paseo de la Asunción, en la colonia Insurgentes.

Momentos después, se reportó que esta persona ya había fallecido, motivo por el cual se solicitó la presencia del agente del Ministerio Público de Hospitales de la Fiscalía General del Estado.

El ahora occiso fue identificado como Carlos, de 29 años y su cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le realizó la necropsia para establecer las causas de su muerte.

Cabe destacar que una persona de nombre Francisco, comentó que, al llegar del trabajo, encontró a su compañero tirado en el suelo e inconsciente.

A este domicilio arribaron agentes del Grupo Homicidios de la PDI y personal de la Dirección de Investigación Pericial para realizar las investigaciones correspondientes, ya que se encontraron manchas de sangre en un colchón, además de residuos de metanfetamina.

Se informó que el cuerpo de Carlos no presentaba huellas de violencia, además de que era consumidor de “cristal”, por lo que se investiga si se encontraba bajo los efectos de dicha droga al momento de su muerte.