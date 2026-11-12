 Intentaba abrir autos y terminó detenido con droga

Un hombre que presuntamente intentaba abrir vehículos estacionados en calles del fraccionamiento José López Portillo terminó detenido por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal, luego de que le encontraron varias dosis de sustancias ilícitas.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Casimira Arteaga, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un individuo que aparentemente trataba de abrir automóviles ajenos.

Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida a pie, pero los oficiales lo alcanzaron metros adelante, en el cruce con la calle Ricardo García Mendoza.

El individuo fue identificado como José “N”, de 37 años de edad, a quien durante una revisión le encontraron dos bolsas de plástico con hierba verde y seca, con un peso aproximado de 10 gramos, además de un envoltorio con sustancia granulada que pesaba alrededor de 16.17 gramos.

Ante el hallazgo, los policías procedieron a detenerlo y trasladarlo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público junto con las sustancias aseguradas, para determinar su situación jurídica.