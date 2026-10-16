Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reforzó sus reglas de conducta para prevenir, entre otras cosas, la manipulación de contratos, los sobrecostos y el desvío de recursos en obras prioritarias, así como los beneficios indebidos en el reclutamiento de personal militar.

En su nuevo Código de Conducta, publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia encabezada por el General Ricardo Trevilla Trejo identificó cinco riesgos éticos que pueden afectar el manejo de recursos públicos, las capacidades operativas y la credibilidad institucional.

Entre ellos señaló los «Procedimientos de contrataciones manipulados dolosamente en perjuicio de la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional».

El documento advirtió que estas irregularidades pueden provocar inconformidades entre los participantes de las licitaciones, además de la «contratación de bienes o servicios de baja calidad, que no cumplan con los estándares requeridos, con costos elevados o retrasos en los tiempos de entrega».

También identificó como posibles consecuencias la disminución de la confianza pública, los conflictos de interés y las deficiencias en la infraestructura construida por la institución.

«En obras realizadas de forma inapropiada se pueden presentar defectos estructurales o incumplimiento de normas técnicas», estableció el Código.

La Defensa incluyó entre sus riesgos éticos el «Seguimiento de obras prioritarias de la Secretaría de la Defensa Nacional realizado en forma inapropiada».

En ese apartado advirtió sobre retrasos en la ejecución de proyectos, incumplimiento de metas e «incremento injustificado de costos o desvío de recursos públicos».

También señaló como riesgo las «Irregularidades en la planeación, contratación, ejecución o supervisión de la obra pública».

Las disposiciones fueron emitidas mientras la dependencia mantiene responsabilidades en la construcción, administración y operación de infraestructura estratégica.

El Código estableció que los servidores públicos deberán administrar los recursos bajo criterios de austeridad, eficiencia, transparencia y honradez.

«Vigilando se ejerzan para los fines que fueron destinados, implementar acciones para su uso racional y consciente, evitar realizar gastos innecesarios, indebidos y/o excesivos», indicó en el apartado relativo al principio de austeridad.

Además, ordenó documentar el ejercicio presupuestal.

«Las personas servidoras públicas de la Secretaría de la Defensa Nacional, recabamos oportunamente la documentación comprobatoria que avale el ejercicio de los recursos para garantizar la efectiva rendición de cuentas como corresponda», señaló el numeral 20.

Pide Código no buscar beneficios personales El Código también buscó cerrar espacios a beneficios personales obtenidos mediante el ejercicio de cargos militares o administrativos.

«Las personas servidoras públicas de la Secretaría de la Defensa Nacional, con motivo de nuestras funciones no utilizamos nuestro empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros», estableció el numeral 12.

La disposición también rechazó la aceptación de compensaciones, dádivas, obsequios o regalos de personas u organizaciones.

Ve Defensa riesgoso ingreso de personal para ‘fines lucrativos’ En materia de reclutamiento, la Defensa identificó como riesgo el ingreso de personal al Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional mediante procedimientos realizados con fines lucrativos o para obtener beneficios personales.

Advirtió que esas prácticas pueden permitir la incorporación de aspirantes que incumplan los estándares requeridos y debilitar las capacidades operativas de las instituciones.

«La percepción ante la sociedad de que el ingreso se podría negociar genera desconfianza afectando la transparencia y legitimidad de la Secretaría», reconoció.

Otro riesgo fue la entrega de documentación e información sensible para obtener beneficios propios o de terceros, conducta que, según la dependencia, puede disminuir las capacidades operativas y administrativas de los organismos militares.

Restringe difusión de información oficial sin autorización El Código también estableció restricciones para impedir la difusión de información oficial sin autorización, incluidas las plataformas digitales y herramientas de inteligencia artificial.

«Se abstendrán de difundir información oficial o institucional a través de cualquier medio, incluidos los canales digitales o herramientas de inteligencia artificial, sin la autorización correspondiente», dispuso.

En materia de conflictos de interés, la dependencia ordenó evitar la intervención en contrataciones, nombramientos o designaciones que involucren a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Asimismo, estableció que los servidores públicos deberán informar por escrito a sus superiores sobre cualquier conflicto de interés y abstenerse de intervenir hasta recibir instrucciones.

La regulación también alcanzó los acuerdos con particulares y empresas nacionales o extranjeras que puedan comprometer la soberanía, el patrimonio o la imagen del Estado mexicano.

En su mensaje introductorio, Trevilla llamó a generales, jefes, oficiales, tropa y personal civil a cumplir las disposiciones y denunciar conductas contrarias a la ética pública, como el acoso sexual y laboral.

«La integridad no es negociable; es el cimiento de nuestra grandeza en el ejercicio del servicio público y del compromiso que esta Secretaría de la Defensa Nacional tiene con el pueblo de México», afirmó.

Las disposiciones son obligatorias para el personal militar y civil de la dependencia, incluidos trabajadores eventuales y quienes perciban honorarios asimilados a salarios.

El documento contempló denuncias ante el Comité de Ética o el Órgano Interno de Control, así como la firma voluntaria de una carta compromiso para acreditar el conocimiento de las reglas institucionales.