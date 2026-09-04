Intenta atacar a policía con arma blanca y termina detenido

Un hombre de 25 años fue detenido en el fraccionamiento Pilar Blanco luego de que policías municipales lo detectaran portando un cuchillo y, al intentar abordarlo, presuntamente tratara de lesionar a uno de los oficiales.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Del Faisán, en el cruce con el andador Del Albatros, donde los uniformados observaron a un sujeto que llevaba consigo lo que parecía ser un arma blanca.

Al aproximarse para entrevistarlo, el individuo habría intentado atacar a uno de los policías con el objeto, por lo que los agentes procedieron a controlarlo y neutralizarlo.

Una vez sometido, le aseguraron un cuchillo gris, sin mango, de aproximadamente 30 centímetros de longitud.

El detenido fue identificado como Ismael “N”, de 25 años, quien junto con el arma asegurada fue trasladado ante la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica.