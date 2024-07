Ante los tres nuevos casos de dengue detectados en la colonia Vistas del Sol, el director del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Rubén Galaviz Tristán, anunció las acciones implementadas para controlar su propagación mediante la fumigación y la colocación de ovitrampas para combatir la proliferación del mosquito transmisor.

Galaviz Tristán indicó que el personal especializado en vectores está trabajando en la zona para garantizar la tranquilidad de los residentes. Expresó su expectativa de que la situación no empeore y no haya un impacto en los hospitales.

Según el reporte epidemiológico del ISSEA, durante las primeras 27 semanas del año se notificaron 105 casos probables de dengue en Aguascalientes, de los cuales 7 fueron confirmados como autóctonos y 8 como foráneos asociados a viajes recientes. No se han reportado defunciones relacionadas con esta enfermedad.

Los esfuerzos de las autoridades de salud están centrados en las colonias con casos confirmados, entre ellas La Aurora, San Cayetano, Villas del Río, Altavista, Boulevares, Villas de las Norias, Porta Real, Vistas del Sol, Santa Anita, Obraje y Lomas de San José. En Vistas del Sol se han identificado específicamente cuatro casos.

El funcionario detalló que los últimos tres casos registrados se localizan en la colonia Vistas del Sol, donde se están llevando a cabo intensas labores de control, peinado y atención para evitar la propagación del dengue.

Finalmente, Galaviz Tristán reafirmó el compromiso del ISSEA de mantener informada a la población y continuar con las medidas de prevención necesarias para controlar el brote de dengue en el estado.