Gabriela Caudel, directora del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, anunció que, con el propósito de abordar la falta de vivienda social en el estado, se creará un «banco de tierra». Esta entidad permitirá generar terrenos específicamente destinados a la construcción de viviendas. La iniciativa tiene como fin aprovechar los recursos disponibles, incluyendo donaciones de terrenos por parte de municipios, en colaboración con los presidentes municipales y los cabildos.

Detalló que el planteamiento consiste en que los municipios desincorporen estos terrenos de sus registros y los donen directamente al instituto para su administración y desarrollo. El banco de tierra no tiene un límite preestablecido en cuanto a extensión, pues están dispuestos a recibir cualquier donación que se presente. La finalidad es gestionar eficientemente estos espacios y destinarlos para el desarrollo de viviendas sociales, así como para sectores de clase media y media alta.

En una entrevista con El Heraldo, enfatizó la necesidad de fortalecer el capital del instituto para emprender proyectos de vivienda social a gran escala. De acuerdo con cifras del INEGI, más de 40 mil personas en la región no cuentan con vivienda social. Si bien se tuvo registro de 9 mil solicitantes en la convocatoria para 100 viviendas, Caudel sugiere que el número real podría ser más elevado, considerando a quienes no se inscribieron.

La titular del IVSOP delineó la ambiciosa meta del instituto de edificar más de 20 mil viviendas sociales durante el quinquenio. Indicó que la colaboración de la iniciativa privada es esencial en este propósito. A pesar del desabastecimiento de fondos federales, el Instituto tiene el compromiso de generar subsidios estatales para impulsar tales proyectos.

Para concluir, manifestó su confianza en una colaboración constante con las autoridades locales y la iniciativa privada, con el fin de atender eficientemente la crisis de vivienda social en el estado. La instauración del banco de tierra y la edificación de viviendas surgen como soluciones primordiales para elevar la calidad de vida de miles de habitantes de la región.