Integración curricular es el enfoque educativo que articula, conecta distintas disciplinas del plan de estudios para analizar y resolver problemas reales del contexto social y cultural de la comunidad o temas de interés de los estudiantes, evitando enseñar materias en forma aislada. También se puede decir que es interdisciplinariedad o transdisciplinariedad.

La integración curricular es el principal enfoque de la Nueva Escuela Mexicana, pero también es lo que mayor dificultad ha representado para que las maestras y los maestros la lleven a cabo en las aulas tal cual se define. En los consejos técnicos de las escuelas, en teoría, todos entienden y aceptan que el plan de estudios vigente, curricularmente, se integra en cuatro campos formativos: Lenguajes; Saberes y Pensamiento Científico; Ética, Naturaleza y Sociedades, y De lo Humano a lo Comunitario.

Un ejemplo para la integración curricular en el campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades lo propicia, para su atención, el problema de la desigualdad social. Las y los maestros de Formación Cívica y Ética, Historia y Geografía se reúnen en consejo para abordar el problema mencionado (la desigualdad social) desde la disciplina que atienden. Las maestras y los maestros de Formación Cívica y Ética, con base en su programa y el libro de texto, manifiestan que a ellos les corresponde guiar a los alumnos para que detecten y conceptualicen la desigualdad social; investiguen y analicen las causas que la generan (económicas, políticas, sociales y culturales); identifiquen, comparen y analicen las desigualdades sociales existentes en el país, en la entidad, en los municipios del estado, en las colonias aledañas a la escuela y en los hogares; y que piensen en posibles soluciones al respecto en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo, así como que asuman compromisos a corto, mediano y largo plazos para la superación del problema de la desigualdad social. Las y los maestros de Historia, con base en su programa de estudios vigente, plantean orientar y apoyar a los alumnos para que investiguen en el libro de texto y otras fuentes sobre hechos históricos del mundo y del país, como la Revolución Mexicana de 1910; que, concretamente, estudien y analicen sobre la desigualdad social imperante en lo económico, político, social y cultural, que provocó la Revolución Mexicana de 1910; que identifiquen a los principales ideólogos, intelectuales y promotores de la Revolución; que describan y analicen el desarrollo del movimiento armado; que detecten, analicen, discutan, argumenten y concluyan sobre las consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales de la Revolución Mexicana; y que mediten, analicen y concluyan comparando entre la desigualdad social imperante en 1910 y la que existe hoy (en caso de que aún exista) en el país, en la entidad, en los municipios del estado y en las colonias donde viven. Si hoy existe la desigualdad social, con las propias características de los tiempos actuales, ¿qué se propone hacer para superar esta desigualdad social? Las y los maestros de Geografía, a su vez, participan en la integración curricular del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades, abordando el mismo problema de la desigualdad social con base en su programa de estudios y los materiales educativos de apoyo; para ello, propician que los alumnos recaben información con datos estadísticos, gráficos y mapas en los que se observa la desigualdad que existe entre los países del mundo por su desarrollo económico, político, social y cultural; de igual manera, los alumnos analizan el desarrollo desigual en lo económico, político, social y cultural de las entidades federativas de México, de los municipios del estado, de las colonias donde viven y hasta de los hogares; ante esta desigualdad social, se propicia el razonamiento, la discusión y se piden propuestas de solución a corto, mediano y largo plazos, y compromisos de participación. No es la panacea, pero es una sugerencia que se puede enriquecer. El campo formativo Lenguajes puede integrarse a esta temática con lecturas de la desigualdad social, y Saberes y Pensamiento Científico, con el estudio de porcentajes, estadísticas y gráficos, entre otras cuestiones. Lamentablemente, en lugar de hacer esfuerzos por la integración curricular, la rutina hace que se siga estudiando por materias aisladas.